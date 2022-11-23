«ثقافة الدقهلية» تنظم محاضرة عن التوعية باليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، في مكتبة «أبو قراميط» محاضرة عن «التوعية باليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة»، حاضرتها حنان السيد سعيد.

عوامل تدفع لممارسة العنف ضد المرأة

تناولت المحاضرة، تعريف العنف بأنَّه سلوك غير سوي يتضمن انتهاك حقوق الآخر وما يصاحبه من إيذاء جسدي ولفظي أو نفسي، فالعنف ضد المرأة يؤدي إلى آثار نفسية بالغة ويعتبر أكثر الانتهاكات انتشارًا لحقوق الإنسان على مستوى العالم وللعنف ضد المرأة اشكال متعددة حيث تتعرض المرأة للحرمان من الحقوق المادية كالميراث والحقوق الاجتماعية مثل الحرمان من التعليم والإكراه على الزواج.

كما سلطت الضوء على العوامل التي تدفع لممارسة العنف ضد المرأة ومنها تدني مستوى التعليم للوالدين وانخفاض المستوى الاجتماعي والمادي للأسرة والإدمان وعدم المساواة بين الجنسين والتعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة ومن الآثار المترتبة عليه القتل أو الانتحار وإصابات بجروح وكسورا وعاهات مستديمة أو الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات النفسية والاجتماعية ولذلك وجب نبذ العنف ضد المرأة

رفع الوعي حول المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم

فيما نفذت مكتبة العيادية محاضرة عن «اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة»، حاضرها محمد عبدالحافظ، أوضح فيها أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم يوم 25 نوفمبر يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك لرفع الوعي حول مدي حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم، المشكلات التي تتعرض لها المرأة في مثل الاغتصاب، التحرش، والعنف الجسدي، والزواج الإجباري، تزويج الأطفال وختانهنّ، إذ يجب التصدي الفعلي لهك وفضح مرتكبيه وتقديم الحماية والدعم لضحاياه والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بالمرأة.

كما نظمت الهيئة عددًا من المحاضرات التوعية من بينها محاضرة في مكتبة كفر الترعة الجديد محاضرة بعنوان التغيرات المناخية بمركز شباب دانجواي، محاضرة عن «ترشيد استهلاك المياه» بالتعاون مع مدرسة شبرا سندي الإعدادية، وورشة حكي عن أهمية الحفاظ على الكهرباء نفذتها مكتبة سنتماي.