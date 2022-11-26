ضبط 19 متهما بالاتجار في المخدرات و24 قطعة سلاح ناري بالقليوبية وأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية، أسفرت جهودها عن ضبط 24 قطعة سلاح ناري بحوزة 18 متهما، وضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش- شابو) بحوزة 5 متهمين لعدد، إلى تنفيذ 334 حكما قضائيا.

كما وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية..

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 16 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 19 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7639 حكما قضائيا، وضبط 10 قطع أسلحة نارية وبيضاء

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وعثر بحوزته على 170 قرصا مخدرا ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.