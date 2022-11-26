حملات تفتيشية على 9 آلاف صيدلية وضبط 4 أطنان أدوية مجهولة المصدر خلال نوفمبر

شنت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها حملات تفتيشية موسعة، خلال شهر نوفمبر، على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

وخلال الحملات، تم المرور على نحو 9 آلاف صيدلية من الصيدليات العامة الخاصة بالمستشفيات ومخازن الأدوية وشركات توزيع ومصانع الأدوية، وتنوعت المخالفات ما بين غش تجاري، وأدوية مهربة، أو غير مسجلة، ومحاضر عدم وجود المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة وبيع بأعلى من السعر الجبري.

ضبط أدوية مجهولة المصدر

وتمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتداول مواد خام لتصنيع أدوية وفيتامينات مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بنطاق محافظة الشرقية وبالتتبع تم مداهمة مخزنين غير مرخصين للمواد الخام وضبط كميات ضخمة تجاوزت 4 أطنان مجهولة المصدر دون فواتير، فضلا عن ضبط مخزن غير مرخص بنطاق محافظة القاهرة يحوى كمية كبيرة من الأدوية البيطرية المجهولة منتهية الصلاحية.

وفي إطار تتبع التطبيقات الإلكترونية، جرى ضبط أحد القائمين على تداول أدوية مجهولة بادعاءات طبية بأنها تستخدم لانقاص الوزن، كما تم ضبط شخص آخر يقوم بالاتجار في الجواهر المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة وتحريز المضبوطات المخالفة، وجاء إجمالي قيمة المضبوطات بنحو 4 مليون جنيه.

وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع الموجودين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بجميع المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل مع الهيئة عبر سبل التواصل المختلفة، في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن 15301، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

هذا، وتداوم هيئة الدواء المصرية على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات. يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.