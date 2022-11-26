إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالجيزة

أصيب 3 أشخاص في شارع الأهرام أمام مستشفى الرمد في الجيزة، إثر تصادم دارجة نارية يستقلها شخصان بآخر أثناء عبوره الطريق، وجرى نقلهم إلى مستشفى أم المصريين لتلاقي العلاج.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس المباحث يفيد بتلاقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين بشارع الأهرام أمام مستشفى الرمد، وانتقل إلى الواقعة العميد حسن الدكروري مأمور القسم والقوة المرفقة له.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة طالب 19 سنة ومقيم السيدة زينب، وبرفقته طالب آخر 19 سنة، مقيم دار السلام، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، اصطدمت بعاطل 29 سنة بدون عمل مقيم أطفيح مصاب «اشتباه نزيف بالمخ» ولا يمكن استجوابه، بسؤال مرافق قائد الدراجة، قرر أنه أثناء سيرهما بمحل الواقعة اصطدم قائد الدراجة بالأخير حال عبوره نهر الطريق، ولم يتمكن من مفادته تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.