إيمان الحصري تشكر منى الشاذلي لاستضافتها «كلبها» في منزلها «صورة»

وجهت المذيعة إيمان الحصري، رسالة شكر إلى زمليتها منى الشاذلي، بعد استضافة الأخيرة لكلبها المفضل، خلال الفترة التي سافرت فيها للعلاج خارج مصر، بعد الأزمة الصحية التي ألمت بها، واستدعت علاجها شهورًا طويلة لتجاوزها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إيمان الحصري: كنت بفكر في الكلب وأنا مريضة وقبل سفري

ونشرت إيمان الحصري، صورتها بصحبة الكلب الخاص بها، عبر حسابها بـ«فيس بوك»، وعلقّت عليها بقولها: «لازم أعترف إن زي اليومين دول السنة اللي فاتت كانت من أكتر الحاجات اللي واجعة قلبي الكائن ده»، في إشارة إلى كلبها.

منى الشاذلي استقبلت الكلب داخل منزلها

واستطردت بقولها: «كنت بفكر هيعمل إيه في الدنيا لوحده الأهبل ده، ‏بالمناسبة اتسألت كتير عن الفترة اللي سافرت فيها لـ العلاج هو كان قاعد فين و مع مين؟!».

وتابعت: «ودي فرصة بصراحة أشكر منى الشاذلي، زميلتي وصديقتي العزيزة وبناتها أقرب وأحب مخلوقتين في الدنيا لقلب بنتي، منى استضافته بكل الحب والاهتمام والرعاية في بيتها».

رحلة العلاج استغرقت شهورًا طويلة

وكانت إيمان الحصري، قد تعرضت لأزمة صحية صعبة في العام الماضي، وتم حجزها داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، قبل سفرها إلى الخارج لاستكمال رحلة علاجها، ووصفت التجربة التي تعرضت لها بالصعبة والقاسية.

وأشارت في تصريحات لبرنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أنها لم تكن تشعر بأن جسمها حرًا «بتحرك من خلال أجهزة كتيرة عشان يضمنوا إنِ أعيش، الحمدلله بعد خرجت لغرفة عادية، قعدت مع نفسي وأفكر في نعم ربنا عليا، التجربة الصعبة اللي مريت بيها خلتني أحس بنعم ربنا كلها، مش كلام إنشائي لكن بجد بعد اللي شوفته».