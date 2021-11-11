استكمال تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في مركز الشهداء بالمنوفية

شهدت قرى الوحدات المحلية في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تطوراً وتقدماً في النسب التنفيذية بجميع المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في مختلف القطاعات.

ففي الوحدة المحلية لقرية «كفر عشما»، تم مد خطوط الصرف الصحي لقرية «عشما» أمام المدرسة الابتدائية الجديدة، وتعديل خط مياه الشرب بشارع فرعي خلف السكة الحديد، وبناء الدور الأرضي بمجمع الخدمات الزراعية، واستمرار تشطيبات المجمع التنموي بالقرية.

استمرار تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرى الشهداء

وعلى صعيد المشروعات في قرية «سلامون بحري»، بمركز الشهداء في المنوفية، تم تسليح البيارة الأولى لمحطة المعالجة بمشروع الصرف الصحي، وحفر البيارة الثانية، وعمل طبقة الإحلال، وتبطين ترعة «السمسمية»، وفي قرية «سلامون قبلي» تواصلت أعمال تطوير مركز الشباب، وتركيب الإضاءة والدهانات، وتخشيب وتسليح أعمدة الدور الأرضي بمبني الوحدة الصحية.

أما في قرية «العراقية»، فقد استمرت أعمال تركيب السيراميك والمحارة للدور الثاني بمركز الشباب، وشد السملات لمبني الإسعاف، كما تم البدء في صب سقف الدور الأرضي بالمجمع الزراعي بقرية «دراجيل»، كما تم البدء في أعمال تنفيذ كوبري المشاة بـ«عزبة القط».

رئيس مدينة الشهداء يؤكد استمرار تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وأكد مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، على استمرار أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تجري على قدم وساق في مختلف القطاعات، بجميع الوحدات المحلية، لتوفير كافة احتياجات المواطنين بمركز الشهداء بأفضل الطرق الممكنة، للتخفيف عن كاهلهم، ورفع المستوى المعيشي لهم، عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع قدرات البنية التحتية والأساسية لمختلف قرى المركز التي يجري تنفيذ مشروعات بها ضمن المبادرة الرئاسية.