محافظ الوادي الجديد يشارك في احتفالية «يوم التفوق 2022»

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم في احتفالية «يوم التفوق 2022» التي نظمتها الجمعية الشرعية الرئيسية.

وحضر الاحتفالية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية لتكريم المتفوقين دراسيا وحفظة القرآن الكريم.

تكريم 4 من أبناء المحافظة المتفوقين

وشهدت الاحتفالية تكريم 4 من أبناء المحافظة المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعرب «الزملوط» خلال كلمته عن تقديره لجهود الجمعية وتعاونها المخلص ودورها المجتمعي الرائد في رعاية الحالات الأكثر احتياجًا، والمشاركة في المبادرات التنموية التي تنفذها المحافظة وفي مقدمتها وقف النخيل.

وجه، محافظ الوادي الجديد، الدعوة للمكرمين لزيارةٍ كريمة لمعالم المحافظة بالتنسيق مع الجمعية برحلة لمدة أسبوع كامل بالتعاون مع أهل الخير، مضيفاً أن المحافظة لها السبق مع الجمعيات الخيرية بشكل عام ومنهم الجمعية الشرعية وكان أقوى تعاون بيننا هو مشروع وقف النخيل والتي جرى إطلاقه منذ عام ونصف لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً في أكبر وقف خيري سيتم على أرض مصر.