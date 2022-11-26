«الأرصاد» تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا: «مائل للبرودة ليلا»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على مدن القناة غداً الأحد، موضحة «تكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية لمحافظات القناة».

تكون شبورة صباحا

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن يشهد طقس الغد الأحد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وبعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

انخفاض الحرارة ليلاً بمدن القناة

أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة ليلاً، على مدن القناة الثلاث «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد»؛ لتكون الحرارة العظمى والصغرى كما يلي:

السويس درجة حرارة عظمى 22 أما الصغرى 15 درجة مئوية

الإسماعيلية درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية

بورسعيد درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 17

حالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر

وكشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط، خلال طقس الغد الأحد، ستكون بين خفيفة ومعتدلة، ارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، ستكون بين خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، اتجاه الرياح شمالية غربية.