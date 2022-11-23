الأرصاد تكشف عن طقس مدن القناة اليوم الأربعاء.. شبورة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، توقعات الخبراء لحالة الطقس فى مدن القناة (السويس – الإسماعيلية – بورسعيد)، اليوم الأربعاء، حيث تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق.

شبورة مائية خلال ساعات الصباح

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، بخصوص حالة الطقس غداً الأربعاء 23 نوفمبر 2022، أن تتكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى محافظات مدن القناة، والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

غيوم وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%

وتضمَّن البيان حالة الطقس في مدن القناة، بأن يشهد غيوما بشكل جزئي، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريباً.

درجات الحرارة في مدن القناة

وجاءت التوقعات بدرجات الحرارة في محافظات مدن القناة كالآتي..

السويس درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16 درجة

حالة البحرين المتوسط والأحمر فى طقس الأربعاء

وأشار البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط خلال طقس الأربعاء 23 نوفمبر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموجة يتراوح بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.