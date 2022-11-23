طقس مدن القناة غدا الخميس.. أمطار رعدية على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس غدًا الخميس على مدن القناة، إذ يسود طقس غير مستقر تنشط خلاله الرياح وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً خلال فترة المساء.

الأرصاد تحدد مناطق الأمطار الرعدية

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة أن الأماكن المتوقع عليها سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، بنسبة 30% تقريبًا، وهي السواحل الشمالية الشرقية ومنها مدن القناة، محافظات السويس، الإسماعيلية، بور سعيد ووسط سيناء خلال فترة المساء.

أمطار خفيفة خفيفة وزيادة سرعة الرياح نهاراً

وأوضح البيان أن مناطق السواحل الشمالية الشرقية، ومنها مدن القناة ووسط سيناء، من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة نهارًا خلال طقس غدًا الخميس، مع نشاط الرياح، وأن يكون لطيف نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

حالة البحر المتوسط

وكشف البيان الصادر عن الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط غداً الخميس ستكون بحسب التوقعات مضطربة، مع ارتفاع الموج به يتراوح بين مترين وثلاثة أمطار، اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.