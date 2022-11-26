جهود «الداخلية» في أسبوع: ضبط 13 ألفا و290 قضية سلع غذائية وتموينية (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو استعرض جهود الوزارة خلال أسبوع.

وتتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكل صورها وعلى مدار أسبوع، حيث نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمني.

ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء

ففي قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3466 إسطوانة وبوتاجاز، كما تم ضبط 20 مواد قضية مواد بترولية، بمضبوطات تخطت حاجز الـ4 ملايين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء.

وجرى ضبط 13290 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 7249311 طنا عينيا ومستنديا، وذلك في سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط 26 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 47 طنا وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 303 أطنان، وكذلك ضبط 6467 قضية مخالفات للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 284 طن دقيق بلدي.

ضبط 26 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية

وجرى ضبط 26 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 192.5 طن دقيق وحوالي 22.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 3679 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 280 طن دقيق وأكثر من 270 طن سلع غذائية متنوعة.

وتم ضبط 98 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 98 طن دقيق، وقرابة 109 أطنان سلع مدعومة ومتنوعة، كما تم ضبط 9 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء، بمضبوطات بلغت 94 طن أسمنت، كما تم ضبط 283 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 3886 طن أرز شعير.