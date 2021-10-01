إخماد حريق داخل مستشفى الصدر بالمحلة دون خسائر

دفعت قوات الحماية المدنية بالغربية، مساء اليوم، بـ3 سيارات مطافي لإخماد نيران حريق اندلعت نيرانه بالهيش وأشجار مستشفى الصدر بالمحلة، إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغات من الأهالي تفيد باندلاع النيران في شجرة ضخمة في حديقة مستشفى الصدر دون وقوع إصابات.

وانتقلت شرطة النجدة وسيارات الحماية المدنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلى المستشفى وموقع الحريق.

كما باشر الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة بانتقاله الي موقع الحاد.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بـ3 سيارات مطافي وتمت السيطرة على ألسنة النيران المشتعلة في الشجرة قبل امتدادها إلى أماكن مجاورة بالمستشفى أو الأشجار المجاورة، وتم إخماد النيران.

شهود عيان الحريق بسبب ماس كهربائي

وأفاد شهود عيان للحادث أن النيران اندلعت نيرانه إثر حدوث ماس كهربائي بأحد أسلاك أعمده الإنارة تسببت في اشتعال كميات من الهيش والأشجار دون وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.