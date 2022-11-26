تفاصيل دورات إنشاء المشاتل بعد التخرج وزراعة الخضر بجامعة المنيا

تعقد وحدة التدريب بكلية الزراعة في جامعة المنيا، دورة تدريبية للطلاب والخريجين بعنوان إنشاء المشاتل للزراعات المحمية كمشروع خاص بعد التخرج، وتبدأ يوم الخميس المقبل 1 ديسمبر وحتى الخميس الذي يليه 8 ديسمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بجامعة المنيا، تفاصيل الدورة التي تقام تحت رعاية الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتور حمدان إبراهيم محمود عميد كلية الزراعة، حيث سيقوم بالتدريب الدكتور يسري تمام عبد المجيد أستاذ الخضر ورئيس قسم البساتين الأسبق بكلية الزراعة.

منح المتدربين شهادة معتمدة من الكلية

وقال الدكتور عاطف عبد المحسن عبد الرحمن المدير التنفيذي لوحدة التدريب بكلية الزراعة، إن إجمالي ساعات التدريب للدورة يبلغ 12 ساعة وبقيمة إشتراك 100 جنيه للطالب، و200 جنيه للخريج، علما بأن الوحدة ستمنح المتدربين شهادة معتمدة من الكلية في نهاية الدورة وذلك بعد اجتياز الإختبارات الخاصة بهذه الدورة، وعلي من يرغب في الاشتراك يقوم بالحجز بقطاع خدمة المجتمع بالكلية والتواصل على الأرقام 01063764531/ 01283179112.

دورة عن إنتاج الخضر في الزراعات غير التقليدية

كما أعلنت وحدة التدريب بكلية الزراعة عن عقد دورة تدريبية لطلاب الكلية والخريجين بعنوان «إنتاج الخضر في الزراعات غير التقليدية كمشروع صغير»، يومي الأربعاء 30 نوفمبر الجاري، والخميس 1 ديسمبر، بإجمالي عدد ساعات 12 ساعة، وسوف يقوم بالتدريب الدكتور ياسر محمود مصطفي أستاذ الخضر ورئيس قسم البساتين بكلية الزراعة.