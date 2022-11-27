شاب يتعدى بالضرب على مسن في الشارع.. والمباحث تضبط الجاني

تعدى شاب على راجل مسن بالضرب بشارع الطالبية، وألقت المباحث القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من العميد على عبدالرحمن رئيس القطاع، بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام شخص بالتعدي على رجل مسن بالضرب في الشارع.

وانتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له وبالأنتقال والفحص تبين أنه حال سير مسن بالمعاش 77 عاما، تعدى عليه أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بالضرب مستخدما «شومة» كانت بحوزته، وأصيب بكسر في الذراع الأيسر، والكوع الأيسر، وكدمات متفرقة بالجسم، وتمكن الأهالي من ضبطه.

القبض على المتهم

وألقي القبض علية وتبين انه قائد دراجة نارية بنظام أوبر 22 سنة ومقيم العمرانية مصاب بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وفحص المباحث اسباب دوافع الواقعة تحرر محضر بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الرأي القانوني

وعن الرأي القانوني، قال ياسر سيد أحمد الخبير القانوني، إن المادة 375 مكرر من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه.