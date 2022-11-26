أوكرانيا تحيي ذكرى مجاعة الحقبة السوفيتية «هولودومور»

أحيت كييف الذكرى التسعين لمجاعة الحقبة السوفيتية المعروفة باسم «هولودومور» أو «الموت جوعا»، التي قتلت ملايين الأوكرانيين في شتاء 1932-1933، في عهد الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.

ماذا حدث في هولودومور؟

وسقط في الـ«هولودومور» ملايين الضحايا من الأوكرانيين، بعدما أمر ستالين في عام 1932، قواته بمصادرة جميع الحبوب والماشية من المزارع الأوكرانية، مما خلف تأثيرا مدمرا على السكان.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: «لقد أرادوا يومًا ما أن يدمرونا بالجوع، والآن - بالظلام والبرد».

مبادرة حبوب من أوكرانيا

واستضاف الرئيس الأوكراني، قمة في كييف للترويج لمبادرته «حبوب من أوكرانيا» لتصدير الحبوب إلى البلدان الأكثر عرضة للمجاعات والجفاف، وفق وكالة رويترز للأنباء.

وأعادت السلطات الأوكرانية توصيل الكهربائي تدريجياً، من خلال إعادة ربط أربع محطات نووية في البلاد، في ظل بقاء ملايين الأشخاص بدون تدفئة أو كهرباء، بعد الهجمات الجوية الروسية. بحسب وكالة رويترز.

عودة الكهرباء في خيرسون

وقال مساعد رئاسي كبير، إن الكهرباء أُعيدت إلى مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا بعد تحريرها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تقريرها اليومي على تويتر: «مهما كانت نية روسيا، فإن هذا الارتجال يسلط الضوء على مستوى نفاد مخزون روسيا من الصواريخ بعيدة المدى».