إيمان الحصري: علاقتي بالمشاهدين لم تنقطع طوال فترة غيابي.. «أزمة وعدت على خير»

أعربت الإعلامية إيمان الحصري، عن سعادتها بعودتها إلى الشاشة مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الغياب، قائلة: «أشكر كل زملائي على حسن استقبالي، كنا محضرين كلام كتير نبدأ به الحلقة، بقالي سنة ونصف بعيدة عن الشاشة والشغل بسبب الظروف».

وأضافت خلال تقديم حلقة اليوم، السبت، من برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «رغم ابتعادي عن الشاشة لفترة طويلة، إلا أنّ علاقتي كانت مستمرة بالمشاهدين، أرسلوا لي رسائلهم ودعواتهم، ودائما كانوا يطمئنون عليّ، والعلاقة بيننا لم تنقطع».

إيمان الحصري: كلمات المشاهدين الطيبة فرقت معايا

وتابعت: «علاقتي بالمشاهدين في السنة ونصف الماضية كانت قوية، وكلماتهم الطيبة ودعواتهم فرقت معايا، أريد أن أشكركم جميعا على الدعم والحب الذي شاهدته في الفترة الماضية، كانت أزمة وعدت على خير».

وأكدت: «الدعوة اللي المفروض ندعيها لبعض، إننا نتمنى الصحة والستر والسعادة، مرة أخرى أشكركم جميعا، وأريد أن أشكر زميلتي الإعلامية إنجي القاضي التي كانت معكم على مدار العام في برنامج مساء dmc، وأتمنى لها التوفيق في قناة القاهرة الإخبارية، وأشكر زميلتي وأختي جاسمين طه زكي التي كانت موجودة في مساء dmc لفترة طويلة».

الحصري: عندي إحساس كأني أول مرة أطلع على الشاشة

وواصلت: «عندي إحساس وكأني أول مرة بشتغل وبطلع هوا، ونعد حضراتكم وكأننا نبدأ بداية جديدة أن نحاول نكون دائما صوتكم بقدر المستطاع، وكل الموضوعات التي تهمكم ستكون موجودة معنا في البرنامج، وسنفعل الفقرات، وسيكون هناك علاقة مباشرة بين الإعلامي في الاستديو والمشاهدين من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نستقبل فيها طلباتكم ومشكلاتكم وأسئلتكم والموضوعات التي تحبوا ان نتحدث فيها».