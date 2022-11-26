حياة كريمة في أسيوط.. دعم 27 قرية بـ5 آلاف عمود و70 كشك كهرباء

تعمل مبادرة حياة كريمة لتحقيق الاستدامة البيئية بقرى مركز صدفا فى محافظة أسيوط، من خلال تركيب أعمدة إنارة جديدة وتغيير الأسلاك العارية بأخرى مغطاة بعزل أكثر أماناً وتركيب كشافات إنارة موفرة للطاقة، فضلاً عن تدعيم المناطق بأكشاك كهرباء جديدة بطاقة أعلى لتغطية احتياجات واستهلاك المواطنين. وحازت قرى صدفا بنصيب كبير فى أعمال قطاع الكهرباء، حيث شملت المبادرة الرئاسية تركيب وإحلال 5 آلاف عمود إنارة جديد والأسلاك والكابلات اللازمة و70 كشك كهرباء تستهدف 17 قرية بمختلف أنحاء المحافظة.

وقال ثروت محمود، أحد أهالى قرى مركز صدفا، إن قطاع الكهرباء بمبادرة حياة كريمة حقق المستحيل، حيث تم إحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة التى عفا عليها الزمن وكانت آيلة للسقوط بأخرى جديدة وتزويدها بأسلاك كهربائية مغطاة وبها عزل كهربائى حتى لا تقوم بصعق المواطنين.

الأعمال تشمل تغيير الأسلاك العارية بأخرى معزولة وتركيب كشافات موفرة

وأضاف خالد أحمد، عامل ومقيم فى إحدى المناطق المتطرفة بالقرية، أنه كان يعانى من ضعف وصول الكهرباء، ومع دخول مبادرة «حياة كريمة» للقرية تم دعم المنطقة بأعمدة إنارة جديدة بالمجان دون تكاليف أى شى على المواطنين، فضلاً عن دعم المنطقة التى كانت تعانى من ضعف الكهرباء بأكشاك كهرباء حتى يصل التيار الكهربائى بشكل منتظم دون التأثير على الأجهزة الكهربائية بالمنازل والمناطق.

وأشار صابر محمد، موظف، إلى أن أكشاك محولات الكهرباء التى تم دعم القرى بها إنجاز خدمى، لأننا كنا بنحلم أن العزب والقرى الفقيرة تصل لها محولات كهرباء الواحد يتخطى سعره الملايين، وهذه المحولات أحدثت طفرة كبيرة فى الخدمة المقدّمة.

وقال خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، فى تصريحات له، إنه عقد اجتماعاً مع المهندسين القائمين بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى قطاع الكهرباء، وتم استعراض نسب تنفيذ مشروع الكهرباء فى 4 وحدات محلية و13 قرية تابعة بإجمالى 17 قرية، وذلك من خلال تركيب ما يزيد على 70 كشك كهرباء جديداً و5000 عمود إنارة، ومد كابلات للربط بين تلك الأكشاك، بالإضافة إلى إنشاء لوحة توزيع كهرباء.