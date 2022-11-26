مصرع طفل بعد انزلاقه بين «أسانسير» وحائط عقار في مدينة نصر

شهدت المنطقة العاشرة في مدينة نصر، حادثا مأساويا بعدما لقي طفل 4 سنوات مصرعه وذلك بعد انزلاقه بين «أسانسير» وحائط عقار.

وكانت تلقيت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بانزلاق طفل عمره 4 سنوات من بين الأسانسير وحائط بالطابق الـ 6 في عقار كائن في المنطقة العاشرة بمدينة نصر.

مصرع طفل من الأسانسير

وانتلقت على الفور الأجهزة الأمنية مع فريق إنقاذ من الحماية المدنية، وتبين بعدها مصرع طفل 4 سنوات، بعد أن تعرض لإصابات بالغة فور انزلاقه بين المصعد الكهربائي «الأسانسير» وحائط، وتبين أن ذلك بسبب عدم إغلاق باب الأسانسير بشكل سليم.

نقل الطفل لمستشفى التأمين الصحي

وتمكن فريق الحماية المدنية من استخراج الطفل، وتم نقله لمستشفى التأمين الصحي في مدينة نصر، ووضعه تحت تحفظ جهات التحقيق، كما جرى تحرير محضر بالواقعة المشار إليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت جهات التحقيق في مدينة نصر التحقيقات في الواقعة.