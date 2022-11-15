مايا مرسي تشيد بكلمة الرئيس في يوم المرأة بـCOP27: لدينا إرادة سياسية قوية تقف معنا

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «شرفنا بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة المنظم من قبل رئاسة مصر لقمة المناخ 27 في شرم الشيخ، التي ألقتها ياسمين فؤاد وزيرة البيئة».

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، أن كلمة الرئيس السيسى حملت بعض الكلمات والرسائل أسعدت الحضور.

ولفتت إلى بعض مقتطفات ورسائل مهمة جاءت في كلمة الرئيس السيسى حينما قال: «يمثل تنظيمنا لهذا اليوم بشكل عام تجديدا للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المضي قدما بالعمل لمواجهة التحديات والأزمات الرئيسية التي يواجهها عالمنا المعاصر، ومن بينها بالطبع التحديات في مجال مواجهة التداعيات الجسيمة لظاهرة تغير المناخ، وهو ما يأتي ليضيف إلى دور المرأة في النهوض بالمجتمعات الإنسانية بشكل عام، وهو ما جعلنا هنا في مصر، أحرص ما نكون على العمل، وبكل قوة وإخلاص، من أجل ضمان حصول النساء والفتيات على جميع حقوقهن، وتفعيل السياسات التي من شأنها تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وتابعت: «كما أشار إلى التمثيل النسائي القوي في فريق الرئاسة المصرية للمؤتمر».

واختتمت رئيسة المجلس القومي للمرأة: «شرفنا أمام الحضور من جميع الوفود الرسمية والمجتمع المدني الحاضر في الجلسات، أن هناك إرادة سياسية قوية تقف مع المرأة المصرية، وتقدم المبادرات للمرأة الأفريقية في قمة المناخ معا من أجل التنفيذ».