«ورود وتورتة ودموع».. قيادات وإعلاميو DMC يحتفلون بعودة إيمان الحصري

احتفل العاملون بقناة dmc، بعودة الإعلامية إيمان الحصري إلى الشاشة مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب تدهور حالتها الصحية، بحضور الدكتور محمود مسلم رئيس شبكة قنوات dmc، ومحمود بسيوني نائب رئيس شبكة قنوات dmc.

وسيطرت حالة من الفرحة والبهجة على العاملين بالقناة في أثناء استقبال الإعلامية، إذ استقبلوها بالورود وبتورتة، وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة بعودتها مرة أخرى، كما بكى بعضهم فرحا بعودتها.

سناء منصور لـ إيمان الحصري: أنتي نجمة dmc ونوارتها

وقالت الإعلامية سناء منصور، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc: «أنا سعيدة بعودة إيمان الحصري، نورتي dmc، أنتي نجمة dmc ونوارتها».

وقالت الإعلامية إيمان الحصري: «فيه ناس معندهاش شغل وجات مخصوص عشاني، مش عارفة أقولكم إيه، وأشكركم جدا».