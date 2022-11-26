رئيس «المصرية لحقوق الإنسان» لـ نشأت الديهي: بيانات البرلمان الأوروبي مُسيسة

قال المحامي عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه يُقدِّر اهتمام البرلمان الأوروبي بحالة حقوق الإنسان في مصر، لأن هذا يدل على دور مصر الإقليمي وتأثيرها في المحيط العربي، مشيرًا إلى أن البيان الأوروبي ليس جديدًا فهو مماثل للبيانات السابقة التي تعتمد على مصدر واحد مسيس، لديه موقف من الدولة المصرية.

وأضاف «شيحة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت أن بيان البرلمان الأوروبي بعيد عن الحيادية والمهنية، والهدف من هذه البيانات والتقارير تحقيق أهداف أخرى، مشيرًا إلى أنه يقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان سواء أوروبا أو أمريكا أو الشرق.

بيان البرلمان الأوروبي لا يؤثر على مصر

ولفت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي لا يؤثر على مصر، خاصة وأن مصر تعمل على تحسين وضع حقوق الإنسان من الداخل بعيدًا عن الخارج، مشيرًا إلى أن المجتمع المدني في مصر لديه موقف ضد الحكومة وضد تقييد إنشاء الجمعيات الأهلية، ونجح في تغيير قانون الجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي يحقق 80% مما كانت في حاجة إليه مؤسسات المجتمع المدني، معقبًا: «مفيش قانون يحقق 100% مما ترغب فيه أي كيان أو مؤسسة».

وأوضح، أنّ الدولة المصرية لأول مرة في التاريخ، تلغي حالة الطوارئ بإرادة السلطة، ليس هذا فقط، بل قامت الدولة المصرية بإعداد استراتيجية وطنية خالصة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف لإعداد إصلاح تشريعي لكل القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.