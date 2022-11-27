حالة الطقس اليوم في بورسعيد.. انخفاض درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة المتوقعة الأمر الذي يستدعي إلى ارتداء الملابس الثقيلة غدا قبل الخروج من المنزل ببورسعيد خاصة لطلاب المدارس في ساعات الصباح الباكر.

وطبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة الصغرى 16 والكبرى 21 درجة مع وسرعة الرياح 11 كم في الساعة كما يحتمل أن تغطي الشبورة المائية على طرق السفر داخل بورسعيد، بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد

وينتظر سقوط أمطار غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء بنسبة 40% على السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

استعدادات لمواجهة الطقس

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة والطقس المتقلب وتمنت السلامة للجميع.

وكانت محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية قد شهدت أمس حالة غيوم جزئي وشبورة مائية في ظل طقس مائل إلى البرودة ليلا لطيف نهارا.

استمرار حركة الصيد

وأكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد على استمرار حركة الصيد اليوم مشيرا إلى ارتفاع الموج من متر إلى مترين وهو مناسب لأجواء الصيد وأوضح أنه يتم متابعة حالة الطقس وارتفاع الأمواج على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالميناء.