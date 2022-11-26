  بروتوكول بين البنك الأهلي و«دار الفؤاد» لتمويل العيادات

وقع البنك الأهلى المصرى بروتوكول تعاون مع الشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد) بهدف دعم العيادات الطبية التى تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتعريف البنك المركزى المصرى من خلال توفير التمويل اللازم لشراء المعدات وكافة التجهيزات الخاصة بالعيادات الطبية التى يتم توفيرها.

صرح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن البروتوكول يأتى ليؤكد التوجه الاستراتيجى للبنك فى دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى كافة الأنشطة الاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة التى تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتى تأتى على رأسها مشروعات الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور يحيى عاطف حسن رئيس قطاع التشغيل بالشركة الطبية العربية الدولية (مستشفى دار الفؤاد) عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى الذى يدعم بشكل مستمر مختلف المشروعات الطبية التى تمنحها الدولة اهتماماً كبيراً.