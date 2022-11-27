مبادرة سجاد سلمان للترويج للعراق بكأس الخليج.. حملة وأغنية وبلوجرز

الأحداث والبطولات الرياضية خاصة المتعلقة بلعبة كرة القدم دوما ما تكون محط اهتمام الملايين حول العالم، لكونها الرياضة الشعبية الأولى في العالم لذلك تسعى الدول المستضيفة لبطولات كرة القدم إلى الاستغلال الأمثل لهذا الحدث في الترويج لنفسها، وفقا للمطرب العراقي سجاد سلمان.

سلمان: حملة من المطربين وبلوجرز العراق لجذب السائحين

قال سجاد سلمان لـ«الوطن» إنه سيستغل بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها على الأراضي العراقية في الترويج إلى بلاده بلاد الرافدين، وذلك عبر حملة يشارك فيها جميع البلوجرز والمطربين الشباب بالعراق وذلك بهدف الترويج للسياحة العراقية وجذب العرب والأجانب حول العالم لزيارة بغداد.

إطلاق أغنية جديدة مع بدء البطولة

وأوضح المطرب العراقي، أنه يستعد لإطلاق الأغنية الدعائية الخاصة بهذه الحملة والتي ستكون بعنوان come to Iraq أو «تعالى العراق» وهو نفس عنوان الحملة الترويجية، على أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب داخل المناطق السياحية والتراثية في العراق قبل انطلاق بطولة كأس الخليج.

وتابع سجاد سلمان، أنه يتم الإعداد الآن لحملة come to Iraq والتي سيتم تدشينها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل النسخة 25 من كأس الخليج، والمقرر انطلاقها 6 يناير 2023، على أن تنتهي يوم 19 من الشهر ذاته.

ونوه المطرب العراقي، إلى أن الأغنية الجديدة سيتم إطلاقها بعد لحظات من إطلاق الحملة وذلك بتصوير مختلف المناطق والأماكن العراقية المميزة، معربا عن أمله في نجاح هذه الحملة في الترويج لدولة العراق وشعبها خلال بطولة كأس الخليج.