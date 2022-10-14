تفاصيل إطلاق صاروخ كوري شمالي باتجاه بحر اليابان: حلق حوالي 700 كيلومتر

كشفت كوريا الجنوبية، عن تفاصيل حول عملية إطلاق الجارة الشمالية، لصاروخ باليستي قصير المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» ونحو 170 طلقة مدفعية على المناطق العازلة البحرية المنصوص عليها في اتفاق 2018، لخفض التوتر العسكري بين الكوريتين.

رصد عملية إطلاق صاروخ من «منطقة سونان»

وفي وقت سابق، قالت «هيئة أركان» القوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن «بيونج يانج» أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت «هيئة الأركان» الكورية الجنوبية، في وقت لاحق، إلى أنها رصدت عملية إطلاق صاروخ من «منطقة سونان» في العاصمة الشمالية «بيونج يانج» في الساعة 1:49 فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأشارت «هيئة الأركان المشتركة»، إلى أن الصاروخ طار حوالي 700 كيلومتر في ذروة 50 كيلومترًا بسرعة قصوى تبلغ حوالي 6 ماخ، مشيرة إلى رصد إطلاق حوالي 130 طلقة مدفعية في البحر الأصفر من «ماجانج دونج» بمقاطعة «هوانجهاي»، بين الساعة 1:20 صباحًا و1:25 صباحًا، ونحو 40 طلقة مدفعية في البحر الشرقي «بحر اليابان» من «جويب ري» بين 2:57 صباحًا و3:07 صباحًا بالتوقيت المحلي.

تحليق حوالي 10 طائرات عسكرية لـ«بيونج يانج» بالقرب من الحدود بين الكوريتين

وأضافت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية،في رسالة نصية، أن جيش بلادها، يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع «واشنطن» مع تعزيز المراقبة واليقظة.

ومساء أمس الخميس، حلقت حوالي 10 طائرات عسكرية كورية شمالية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في الساعة 10:30 حتى الساعة 12:20 منتصف الليل بالتوقيت المحلي، فيما أرسلنت الجارة الجنوبية مقاتلات «إف 35 أيه» إلى المكان.

بدورها، قالت «بيونج يانج»، إن إطلاقها الأخير لصاروخ باليستي كان إجراءً مضادًا للعمل الاستفزازي من جانب الجيش الكوري الجنوبي في منطقة خط المواجهة، محذرة من الخطوة المتهورة.

وأضافت كوريا الشمالية، أن إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى جاء بعد رصد قيام الجيش الكوري الجنوبي"بإطلاق نيران مدفعية لنحو 10 ساعات بالقرب من منطقة الدفاع الأمامية للفيلق الخامس في الجيش الشعبي الكوري، أمس الخميس.

«الأركان المشترك» تصف قصف المدفعية بالانتهاك الواضح لاتفاقية مكافحة الألغام

وسقطت قذائف المدفعية في المناطق العازلة الشرقية والغربية شمال خط الحدود الشمالي «الحدود البحرية الفعلية» بين الكوريتين.

بدورها، انتقدت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، قصف المدفعية ووصفه بالانتهاك الواضح لاتفاقية مكافحة الألغام وإطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى باعتباره انتهاكًا لقرارات «مجلس الأمن الدولي»، مشيرة في رسالة نصية، إلى أن مثل هذه الاستفزازات المستمرة من قبل «بيونج يانج» هي أعمال تقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضًا في المجتمع الدولي.

وحذرت «الأركان المشتركة»، «بيونج يانج»، بشدة، وحثتها على الوقف الفور، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.