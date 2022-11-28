معلومات عن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.. يستفيد منها 1.6 مليون مواطن

عبر أهالي محافظة أسوان عن فرحتهم، عقب إعلان الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل عن بدء تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة.

وجاء ذلك خلال فاعليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية الذي أقيم في معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، لتكون محافظة أسوان خامس محافظة مصرية تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

وفي سياق إعلان انطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان وضمها للمنظومة تقدم «الوطن»، 5 معلومات عن تطبيق المنظومة بأسوان وفقا لتصريحات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في بيان.

- تمكن المواطنين بمحافظة أسوان من التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عند التسجيل بوحدات طب الأسرة وفتح ملفات متابعة خاصة بهم بداية من 1 أكتوبر عام 2019 تمهيدا لضم المحافظة للمنظومة.

مليون ونصف مستفيد بأسوان

- ووفقا لحصر وزارة الصحة ومحافظة أسوان للمتقدمين للتسجيل بطب الأسرة، فإن عدد المستفيدين من مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة 1.6 مليون نسمة.

11 مستشفى عام وتخصصي لمنظومة التأمين الصحي الشامل

- 11 مستشفى عام وتخصصي سيتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منها مستشفى حورس بإدفو، ومستشفى المسلة للحميات، ومستشفى الرمد للعيون، ومستشفى كوم أمبو المركزي، ومستشفى دراو المركزي، ومستشفى نصر النوبة المركزي ومستشفى السباعية المركزي، ومستشفى أسوان التخصصي. وكذلك معهد الأورام ، ومستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى أبو سمبل الدولي.

وحدات طب الأسرة

- 112 وحدة طب أسرة تدخل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إذ جرى تشغيل 87 وحدة منها حتى الآن ويجرى العمل على ضم الباقي.

- توزع وحدات طب الأسرة بمحافظة أسوان بواقع 24 وحدة بمركز أسوان، و24 وحدة بمركز كوم أمبو و10 وحدات بمركز دراو، و18 وحدة بمركز نصر النوبة، و13 وحدة بإدفو شرق، و23 وحدة بإدفو غرب.