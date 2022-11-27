«التعليم»: أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 وفق نظام التقييم الجديد

انتهت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والتوجيه الفني في المدارس، من وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب صفوف النقل، إذ أنَّ أسئلة الامتحانات وضعت وفق نظام التقييم الجديد، لتقيس الفهم ونواتج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين، وذلك وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

امتحانات شهر نوفمبر 2022 تبدأ غدا

وتبدأ العديد من الإدارات التعليمية بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب صفوف النقل، بدءا من صباح غد الإثنين، في اليوم الدراسي للطلاب بما يعادل حصة دراسية لكل مادة دراسية، وتحتوي أسئلة الامتحانات فيما درسه الطالب من مقررات دراسية في شهر نوفمبر فقط، خلال العام الدراسي الجديد.

إلزام جميع الإدارات التعليمية بعقد امتحانات شهر نوفمبر 2022 بالمدارس

أكّد مصدر بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، بضرورة التشديد وإلزام جميع الإدارات بعقد امتحانات شهر نوفمبر 2022 بالمدارس، مشيرًا إلى أنَّ الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي «80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة (الانضباط) + و5% على السلوك».

أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 مباشرة

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنَّ أسئلة امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب صفوف النقل مباشرة وبعيدة عن التعقيد، لافتًا إلى أنَّ هناك تعليمات مشددة من قبل وزير التعليم لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال عقد الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.