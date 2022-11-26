وزير التعليم: 85% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة «اختيار من متعدد»

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان الملامح النهائية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري قريبا، مؤكدا أن جميع أسئلة امتحانات المواد للشعبتين العلمية والأدبية ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو والتلقين.

وأضاف حجازي، لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان ستكون بنظام الاختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، والأسئلة المقالية القصيرة (15%).

امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام «البابل شيت»

وأشار وزير التعليم، إلى إن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، وليس بنظام «التابلت»، لافتا إلى أن التصحيح سيكون إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لضمان عدم وقوع أخطاء، موضحا أن الوزارة ستعمل على اتخاذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ولن يتساوى الطالب المجتهد بآخر غشاش.

معلومات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل إعلان ملامحها النهائية

1- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل.

2- تحتوي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في كافة المواد العلمية والأدبية على أسئلة مقالية بنسبة 15%.

3- تحتوي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في كافة المواد العلمية والأدبية على نسبة 85%، من أسئلة الاختيار من متعدد.

4- أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري.

5- أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين والحشو.

6- عقد امتحانات الثانوية العامة بنظام «الأوبن بوك» دون السماح بدخول الكتاب المدرسي اللجان الامتحانية.

7- توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة داخل اللجان الامتحانات بديلا للكتاب المدرسي.

8- سيتم تدريب طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد قبل الامتحانات الرسمية بشهرين، من خلال توفير نموذجين للامتحانات للتدريب.

9- جار تدريب 5 آلاف معلم على نظام امتحانات الثانوية العامة 2023.

10- تشكيل غرفة عمليات مركزية متصلة بغرف العمليات بكل المحافظات لمتابعة الامتحانات، لرصد الطلاب الغشاشين، والتأكد من انتظام الامتحانات دون معوقات، علاوة على تنفيذ جميع إجراءات كورونا داخل اللجان، حفاظا على الطلاب.