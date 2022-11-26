تفاصيل إصابة 9 عمال في حادث تصادم بأسوان.. «كانوا راجعين من الشغل»

شهد طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، اصطدام سيارتين إحداهما سيارة ربع نقل وأخرى تابعة لشركة المياه، وأسفر الحادث عن إصابة 9 عمال كانوا على متن السيارة الربع نقل في رحلة عودتهم من عملهم بأحد مواقع البناء وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان قد تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا من مرفق إسعاف أسوان، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وسيارة شركة المياه ونتج عن الحادث إصابة 9 من العمال كانوا على متن السيارة الربع نقل، لتنتقل على الفور وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لإسعافهم.

الانتقال لموقع الحادث

وبإلانتقال لموقع الحادث تبين اصطدام سيارة مياه وأخرى ربع نقل على متنها عمال بناء لدى أحد المقاولين «شركة خاصة» إذ اختلت عجلة القيادة بيد سائقي السيارتين ولم يستطع كل منهما تفادي الآخر على طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان لتصطدم إحداهما بالأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.