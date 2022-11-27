برعاية «السيسي».. انطلاق البطولة الدولية العربية للهجن في شرم الشيخ 20 يناير

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، انطلاق البطولة الدولية العربية الأولى للهجن والتراث في مدينة شرم الشيخ، يوم 20 يناير المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها الإمارات، والسعودية، والكويت، والأردن، وقطر، وعمان، إلى جانب أندية الهجن والفروسية بمحافظات شمال وجنوب سيناء، وقنا، وأسوان، والأقصر، ومطروح، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، والوادي الجديد، تزامنا مع الذكرى الثالثة لافتتاح مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، الذي يعد واحدا من أفضل مضامير السباق على مستوى الوطن العربي.

البطولة الدولية العربية الأولى للهجن والتراث بشرم الشيخ

وأوضح فودة، أنّ البطولة تنظمها محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للهجن، ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر «الجمهورية»، ويتخللها أمسيات ثقافية وحفلات للفنون الشعبية، تعبر عن التراث العربي الأصيل، علاوة على تنظيم معارض للحرف والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعبر عن البيئة البدوية.

وأضاف أنّ المحافظة استعدت لهذا الحدث الرياضي المهم، ليخرج في أبهى صورة ممكنة، تعزّز المكانة العالمية التي تحتلها مدينة شرم الشيخ حيث انتهت من تطوير المضمار وتجهيزه للسباق، علاوة على رفع كفاءة المنصة الرئيسية، وصالة كبار الزوار، وتحديث المقاعد والمظلات بطول طريق المضمار، وإنشاء مسجد وقرية للتراث البدوي لعرض المشغولات اليدوية، وإنشاء مركز لتدريب السيدات على الحرف البدوية حفاظا عليها من الاندثار، فضلا عن إنشاء عزب للهجن وحظائر للحيوانات ومستشفى بيطري، لافتا إلى اهتمام الدولة بسباقات الهجن متعدد الأهداف، باعتبارها قوة اقتصادية وسياحية وليست رياضة فقط.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنّ رعاية الرئيس السيسي للبطولة الدولية العربية الأولى للهجن والتراث بمدينة شرم الشيخ، تضفي أهمية خاصة وبعدا وطنيا وقوميا، يضاعف أهمية البطولة على المستوى العربي والعالمي، ما يؤكد اهتمام الرئيس بالتراث العربي والبدوي، وحرصه على دعم أواصر الأخوة مع الأشقاء العرب والصداقة مع شعوب العالم، ودعم القيم الحضارية والمنافسات الشريفة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات كافة، خاصة الرياضية والثقافية والسياحية.

الجمهورية الجديدة والاهتمام بالرياضة

وتابع وزير الشباب والرياضة، أنّ الجمهورية الجديدة تولي اهتماما بجميع الألعاب سواء كانت أولمبية أو غير أولمبية أو نوعية، لما لذلك من مردود إيجابي على الصحة العامة وتحسين القدرات البشرية، التي تعد أهم عناصر التحضر والإنتاج، فضلا عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، ومنها الارتقاء بالإمكانيات المصرية القادرة على حصد المراكز المتقدمة في جميع المنافسات الدولية.

وأشار إلى أنّ مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ يعد من أبرز الإنجازات الرياضية التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، حيث روعي في تصميمه أفضل المعايير الدولية وعلى غرار أفضل الأندية العالمية، ويسهم بشكل مباشر في ممارسة اللعبة بشكل وأسلوب احترافي يدعم السياحة الرياضية، ويحقق الرواج الثقافي والتجاري بجنوب سيناء.

وأعرب عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، عن سعادة أبناء القبائل العربية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبطولة الدولية العربية الأولى للهجن والتراث، والتي تقام بمدينة شرم الشيخ، خاصة أنّ تلك الرياضة التراثية لها أهمية خاصة لدى القبائل العربية، مشيرا إلى أنّ مصر أصبح لديها 11 ناديا للهجن ساهمت أنشطتها في توفير آلاف فرص العمل وتحقيق رواج تجاري لبيع وشراء الجمال.

تسويق دولي لمهرجان الهجن

وأكد إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لرياضة الهجن، وما يرتبط بها من فعاليات ومهرجانات تبرز التراث العربي، وتضمن تبادل أنشطته المختلفة، مشيرا إلى أنّ المؤسسة وضعت جميع إمكانياتها وإصداراتها لخدمة البطولة، ووفرت جميع مقومات التغطية الإعلامية المميزة على المستويين المحلي والدولي، بالتنسيق مع كبرى المؤسسات الإعلامية الوطنية، كما تقرر إصدار نشرات يومية باللغتين الفرنسة والإنجليزية لتسويق المهرجان دوليا.

وقال الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، إنّ مصر صاحبة تاريخ طويل في ممارسة رياضة سباقات الهجن، وتأتي البطولة تتويجا لسجل الإنجازات الرياضية التي حققتها الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالرياضات التراثية والتي تبت فعليا قدرتها وتأثيرها الإيجابي على دعم السياحة الرياضية في مصر.

وأشار إلى أنّ مضمار الهجن بشرم الشيخ رسخ مكانته على المستوى المحلي والعربي والعالمي، من خلال فعالياته المستمرة والنشطة والجادة، والتي تقام بصفة منتظمة، ورغم أنّ المضمار لم يتجاوز عمره 3 سنوات، إلا أنّه بات واحدا من أشهر مواقع سباقات الهجن في العالم.