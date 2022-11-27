سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في بداية التعاملات الصباحي، ارتفاعا ضئيلا في الأسعار داخل محلات الصاغة، حيث جاء سعر الشراء 1443 جنيها، ويباع الآن بسعر 1433 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وفي أسواق المال، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 1212 جنيها، ما يعادل بالدولار 49.41 دولار أمريكي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وشهد عيار 24 اليوم للبيع 1638 والشراء 1649 جنيه، وعيار 22 وصل عند 1501 للبيع أما الشراء 1512 جنيها، فيما وصل عيار 18 وصل للبيع 1228 والشراء 1237 جنيه، وعيار 14 ارتفع هو الآخر ليسجل بيع 955 جنيها للشراء و962 للبيع، وعيار 12 للبيع 819 جنيها أما الشراء 825 جنيها.

وجاء سعر الأونصة اليوم للبيع 50,933 والشراء 51,288، وسعر الجنيه الذهب وصل للبيع 11,464 شراء 11,544، وسعر كيلو الذهب وصل اليوم الجمعة للبيع 1,637,714 والشراء 1,649,143جنيه.

الذهب في أسواق المال

وسجل اليوم عيار 24 نحو 1386 جنيها، ما يعادل 56.47 دولار، وعيار 22 وصل إلى 1270 جنيها ما يعادل 51.77 دولار، وعيار 18 استقر عند 1039 جنيها ما يعادل 42.36، وعيار 14 وصل لـ808.22 جنيه ما يعادل 32.94 دولار أمريكي.

ووصل عيار 12 لـ692.75 جنيه ما يعادل 28.24 دولار أمريكي، وعيار 9 وصل إلى نحو 519.57 جنيه ما يعادل 21.18 دولار، وأوقية الذهب وصلت لنحو 43,089 جنيه ما يعادل 1,756، وسعر الجنيه الذهب 9,699 جنيه ما يعادل 395.32، وسعر الكيلو لاذهب 1,385,504جنيه ما يعادل 56,47 دولار أمريكي.