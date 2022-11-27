10 معلومات عن مكتب بريد العتبة بعد ترميمه.. «المبنى التاريخي في حضن التطوير»

قبل نحو 150 عاما، وتحديدا عام 1870، تأسّست الهيئة القومية للبريد، حيث تمتلك تاريخا طويلا مرتبط بكل المصريين، وعلى مدار هذه السنوات، استطاعت الهيئة القومية للبريد التوسّع في خدماتها، حتى أصبحت اليوم الوجهة الرئيسية لنحو 25 مليون مواطن شهريا، لتلقي خدماتهم الحكومية، وغيرها من العديد من الخدمات التي تقدم عبر 4400 مكتب على مستوى الجمهورية.

مكاتب تراثية في هيئة البريد

ما يميز الهيئة تاريخيا، هو امتلاكها للعديد من المكاتب التراثية التي يتعدى عمرها نحو 100 عام، لذلك اتجهت الهيئة بحسب بيان عنها، إلى إعادة ترميم المباني التابعة لها، ومنها مكتب بريد القاهرة الرئيسي التاريخي في العتبة، الذي تم تطويره وترميمه برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي للمبنى، إلى جانب تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

وترصد السطور التالية، 10 معلومات مهمة عن الهيئة القومية للبريد، كما يلي.

تطوير وترميم برؤية مبتكرة حفاظا على القيم التاريخية

1- جرى تطوير وترميم المبنى برؤية مبتكرة للحفاظ على قيمته التاريخية والتصميم المعماري الأصلي، وافتتحه أمس، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- تم تزويد مكتب بريد العتبة بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين.

3- تبلغ مساحة المكتب نحو 1220 مترا مربعا، ويحتوى على 32 كاونتر لخدمة العملاء، إضافة إلى غرفة مخصصة لكبار العملاء مع 3 نوافذ، وكاونتر لذوي الاحتياجات الخاصة.

4- تم تجهيز المكتب بـ3 ماكينات صراف آلي على مدار 24 ساعة للعملاء، و7 شاشات للمواطنين لمتابعة قوائم انتظار العملاء داخل المكتب.

5- تختلف مواعيد المكتب عن باقي مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث يعمل من الساعة ٨ صباحًا حتى 9 مساءً.

6- تم تطوير المكتب من عبر إزالة العديد من المواد الإنشائية القديمة الموجودة في المبنى، التي أساءت إلى الهيكل الأصلي، حيث جرى إزالة الأسقف المعلقة والأَلواح الخشبية القديمة والجص التالف.

7- الترميم أدى إلى إظهار جماليات العناصر الإنشائية والمعمارية الأصلية، مثل الطوب الأحمر القديم والأحجار المحلية والحديد المشغول والأخشاب القيمة، كما تم الاحتفاظ بالتركيبات الأصلية وإصلاحها قدر الإمكان.

الاهتمام بمرور التهوية والإنارة الطبيعية

8- يتميز المكتب بالاهتمام بمرور التهوية والإنارة الطبيعية، إلى جانب توفير أثاث عالي الجودة لموظفي البريد المصري والعملاء المترددين على المكتب، بما يتماشى مع الطابع الأثري الذي يتميز به المكتب، وإضافة المزيد من النوافذ لتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين.

9- تطوير المكتب وإعادة ترميمه في إطار اهتمام البريد المصري بتحديث وتطوير مكاتب البريد التاريخية.

10- ستشهد الفترة المقبلة حصر المكاتب والمباني التاريخية وإعداد خطة متكاملة لتطويرها للحفاظ على هويتها باستخدام أحدث أساليب الاستدامة.