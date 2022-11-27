«القاهرة الإخبارية»: استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور للشبورة

استعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميات آية الكفوري وليلاس كفوزي ونهى درويش، حالة الطقس ودرجات الحرارة في عدد من العواصم العربية والعالمية، ففي مصر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة؛ ليسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة في شمال السعودية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد ظاهرة جوية وحيدة وهي الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفي السعودية، فإن من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للبرودة في شمال المملكة ومعتدلا في باقي المناطق، وتسود أجواء مستقرة في غالبية مناطق المملكة مع بقاء فرص الأمطار الرعدية فوق المناطق الجبلية من جنوب غرب المملكة إلى مرتفعات الطائف.

في الليل تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق

وتشهد الأردن أجواء ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق ومعتدل الحرارة في البحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وفي الليل تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق مع استمرار ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، واستعرض البرنامج جولة للتعرف على درجات الحرارة وكانت كالتالي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

القدس العظمى 17 والصغرى 11

الرياض العظمى 31 والصغرى 16

عمان العظمى 17 والصغرى 8

أبو ظبي العظمى 31 والصغرى 26

تونس العظمى 17 والصغرى 11

الخرطوم العظمى 36 والصغرى 22

بكين العظمى 8 والصغرى 1

موسكو العظمى -3

والصغرى -6

لندن العظمى 13 والصغرى 7

روما العظمى 17 والصغرى 5

برلين العظمى 7 والصغرى 2

باريس العظمى 9 والصغرى 6