«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار الأيام القادمة ودرجات الحرارة المتوقعة

أعنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أماكن سقوط الأمطار الأيام القادمة، وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية، منها نشاط الرياح وأمطار وشبورة المائية.

أماكن سقوط الأمطار الأيام القادمة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تنعدم فرص سقوط الأمطار، غدا الأحد، على كافة أنحاء البلاد، على أن يكون أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة، تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما يوم الثلاثاء فإن هناك أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب خراء الأرصاد فإن البلاد تتأثر خلال يومي الاثنين والثلاثاء بامتداد لمنخفض السودان الموسمي علي معظم المناطق الجنوبية للبلاد من شمال الصعيد إلى أقصي الجنوب وهو يدفع كميه من الرطوبة، كما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ الفرصة لسقوط الامطار.

وتشهد البلاد يوم الأحد تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وتتباين حالة الطقس خلال الأيام القادمة حيث يسود غدا أجواء معتدلة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

أما يوم االاثنين تتأثر مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الاحمر بأمطار خفيفة إلى متوسطة وتصبح الاجواء غائمة بشكل عام، وتصل إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة الأحد 27 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة الإثنين 28 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16.