موعد صرف معاشات ديسمبر 2022 بالزيادة الجديدة في المحافظات

ينتظر أصحاب المعاشات في جميع المحافظات، موعد صرف معاشات ديسمبر 2022، متضمنة الزيادة الجديدة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، وعُرفت بـ «العلاوة الاستثنائية»، وبلغت قيمتها 300 جنيه، والتي جرى صرفها لأول مرة ضمن معاشات نوفمبر 2022، وتستمر خلال الأشهر المُقبلة.

وتأتي زيادة معاشات ديسمبر 2022، ضمن بعض قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل الأعباء على المواطن المصري.

معاشات ديسمبر 2022 بالزيادة الجديدة

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان لها، عن موعد صرف معاشات ديسمبر 2022 بالزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم نحو 10 ملايين شخص في جميع محافظات مصر، حيث يبدأ صرفها الخميس المُقبل 1 ديسمبر 2022، وذلك بحسب الجدول الذي حددته التأمينات.

موعد صرف معاشات ديسمبر 2022

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، في بيانها، أنّ المعاشات يتم صرفها على 3 شرائح من الأقل للأعلى وتأتي كالتالي:

- تضم الشريحة الأولى، الحاصلين على معاشات أقل من 1000 جنيه، ويبدأ صرف معاشاتهم على مدار يومي 1 و2 ديسمبر 2022 بالزيادة الجديدة، ليصل معاشهم إلى نحو 1130 جنيهاً.

- تشمل الشريحة الثانية، الحاصلين على معاشات تتراوح بين 1000 وحتى 2000 جنيه، يقومون بصرف معاشات ديسمبر 2022 على مدار يومي 3 و4 ديسمبر 2022، ليصل معاشهم إلى نحو 2260 جنيها.

- الشريحة الثالثة للحاصلين على معاشات أكثر من 2000 جنيه، وسيتمكنون من صرف معاشات ديسمبر 2022 على مدار يومي 5 و6 ديسمبر المُقبل، بزيادة المعاشات بنسبة 15% من المعاش الأساسي.

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2022

ويمكن للمواطنين الحصول على معاشات ديسمبر 2022 من خلال 16 ألفا و286 منفذاً لصرف المعاشات، من خلال الآتي:

- مكاتب البريد المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية

- كارت ميزة

- بنوك القرى

- ماكينات الصرف الآلية

- المحافظ الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة

- منافذ فوري

- البنوك

- بنك ناصر الاجتماعي.

زيادة المعاشات في أكتوبر الماضي

ويرجع قرار زيادة المعاشات إلى نهاية أكتوبر الماضي، حيث جرى الإعلان عن صرف 300 جنيه علاوة استثنائية للمعاشات الشهرية، وبدأ تنفيذها بصورة سريعة وصرفها على معاشات نوفمبر 2022، لإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء، ضمن قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي.