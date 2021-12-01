اليوم.. بدء صرف معاشات ديسمبر 2021 لـ10 ملايين 600 ألف مواطن

بدأت البنوك ومكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية، صرف معاشات ديسمبر 2021، لنحو 10 ملايين و644 ألف مواطن، بدءا من اليوم الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر2021، بعد أن حولت الهيئة القومية للتأمينات جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، قبل موعد صرف المعاشات، استعدادًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال شركة منافذ شركة «فوري».

إتاحة صرف معاشات ديسمبر من المحفظة الإلكترونية

وتزامنًا مع بدء صرف معاشات ديسمبر 2021، أكّد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنَّه تم تفعيل العمل بنظام المحافظ الإلكترونية منذ عدة شهور، للتسهيل على المواطنين، كما تم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأشار إلى أنه يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي، الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.

إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

ولفت إلى أنَّه تمّ إغلاق جميع منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرًا إلى أنَّ كل صاحب معاش يحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاش ديسمبر2021 من أي ماكينة صراف آلي، موضحًا أنَّه يتمّ العمل على «تفعيل كارت ميزة»، من خلال استبدال «بطاقات صرف المعاشات القديمة»، البلاستيكية ببطاقة ذكية عالية التأمين «ميزة».

بنك ناصر يستعد لصرف المعاشات ديسمبر

من جهتها، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ببدء صرف معاشات ديسمبر 2021 للعملاء، من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة «فوري»، لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات.

وقال «محمد عشماوي»، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، أنَّه تمّ إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.