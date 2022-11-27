«أخلاقنا الجميلة».. 4 ملايين جنيه وذهب وألماس أعادها عمال وأطفال لأصحابها

شعب أصيل، متدين بطبعه يحمل الخير دائما، وإن كان آخر ما يملك، صفات عديدة أرتبطت بالشعب المصري الذي مازال يبرهن على أصالة معدنه ونظافة يديه وقلبه فلا تغريه الأموال.

استطاع عدة أشخاص إعادة أكثر من 4 ملايين جنيه وألماس ومشغولات ذهبية وأجهزة هواتف محمولة لأصحابها، رغم حاجتهم للمال، فجميعهم مابين عاملين نظافة، قلوبهم وأيديهم نظيفة كضمائرهم ومسعفون وموظفون وأطفال جمعتهم الأمانة والخلق الجميل.

مسعفون يعيدون مليوني جنيه

داخل محافظة سوهاج أعاد مسعفو هيئة الإسعاف 2 مليون جنيه وعدة هواتف محمولة لذوي ضحية أحد حوادث السير على طريق جهينة الغربي حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نقل ولقي سائق الملاكي مصرعه وعثر بحوزته على المبلغ المالي الذي سلمه المسعفون لمركز شرطة جهينة حتى تسلمه ذويه من محافظة قنا.

ذهب وأموال سلمها عامل نظافة المنشأة

وداخل محطة سكة حديد المنشأة بمحافظة سوهاج عثر أحد عاملي النظافة على حقيبة سوداء على رصيف المحطة أثناء عمله وعندما فتحها تبين وجود عدة أساور ذهبية وسلسلة ذهبية ومبلغ مالي وبطاقات سحب إلكترونية وهاتف محمول ليسلمها لناظر المحطة الذي بدوره أعلن عن العثور على المشغولات الذهبية ليسرع صاحبها لمكتب ناظر المحطة ويسلمها بعد الإدلاء بأوصاف محتويات الحقيبة بمحضر رسمي.

عامل نظافة الشرقية يسلم 50 ألف جنيه

وانتقالا لمحافظة الشرقية فقد سلم السيد إبراهيم حسن عامل نظافة بمدينة الزقازيق، 50 ألف جنيه لأصحابها وجدها أثناء عمله بنظافة الميدان داخل حقيبة بشارع طلعت حرب، قائلا: «شعرت أن أصحاب الحقيبة غلابة»، فظل ينتظر لأكثر من ساعة حتى حضر شخص يسأل عن الحقيبة وأدلى بأوصافها كاملة ليسلمها له.

عبير أعادت شيكا بمليون جنيه

بينما أعادت «عبير» عاملة نظافة بنادي سموحة الرياضي شيكا بمليون جنيه لأصحابه، وجدته أثناء عملها، ليتم تكريمه من أدار النادي والأعضاء.

أم محمد تعيد 100 ألف لصاحبها

بينما ظلت «حنان» عاملة النظافة بمستشفى مطروح لأكثر من أسبوع تبحث عن صاحب حقيبة سوداء وجدتها بالمستشفى بها مبلغ مالي تجاوز الـ100 ألف حتى عثرت على صاحبها الذي أدلى بأوصافها وقد سقطت منه أثناء زيارته لمريض.

أمانة عامل أمن ببني سويف

كما أعاد فرد أمن بجامعة بني سويف حقيبة بها 3 آلاف جنيه وهاتف محمول لصاحبها بجامعة بني سويف عقب عثوره عليها ليتم تكريمه من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف.

إعادة 366 ألف جنيه

وقد عثر إبراهيم السيد، مسعف بمحافظة قنا على 366 ألف جنيه و3 هواتف محمولة بحوزة ضحية حادث تصادم ليتم إعادتها لذويه بمحضر رسمي.

وأعاد طالب بجامعة أسيوط مبلغ مالي تجاوز 300 ألف جنيه وجده بحقيبة بأسيوط لصاحبه وتبين أنها أموال عملية جراحية ليسعد صاحب الأموال باستعادتها وإتمام الجراحة.

أمانة طفل

وكان للجيل الحديث الأطفال الذين أعطوا أملا في الغد نصيبا بالصالة، إذ كرم طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة، الطفل علي أيمن إبراهيم 9 أعوام عقب عثوره على «أنسيال ألماس» بالنادي وسلمه لصاحبه بعد الإدلاء بأوصافه ورفض أخذ مكافأة مالية.