عامل نظافة بسكك حديد سوهاج يعيد مشغولات ذهبية لصاحبها: عملت واجبي

تجول كعادته بين أروقة محطة سكة حديد مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، مؤديًا عملة بجد وإتقان، وعلى وجه ابتسامة تعلو ملامحه الأربعينية، ممارسًا عمله في تنظيف المحطة.

مشغولات ذهبية ونقود

يقوم «ياسر خليل أبوعليو»، ابن مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، بتنظيف المحطة وإزالة المخلفات بين الأرصفة والقطارات، ليلفت نظره وجود حقيبة بلاستيكية سوداء ملقاه على أحد الأرصفة، ليلتقطها ويجدها خفيفة الوزن وبها صوت معدني شعر عامل النظافة بالخوف في البداية، ليبادر ويفتح الحقيبة وبجد داخلها 4 أساور ذهبية وحافظة نقود وهاتف محمول ومبلغ مالي وبطاقة سحب نقدي، بحسب تصريحات «أبو عليو» لـ«الوطن».

تسليم الحقيبة لناظر المحطة

لم يتردد الرجل الأربعيني، وتوجه إلى ناظر محطة سكة حديد المنشاة، وإذاعة أوصاف الحقيبة خلال ميكرفون المحطة، والإعلان عن المفقودات ومطالبة صاحبها للتوجه إلى مكتب الناظر.

تسليم الحقيبة لصاحبها

يقول «أبو عليو» إنه بمجرد إذاعة العثور على الحقيبة، حضر صاحبها مسرعًا إلى مكتب ناظر المحطة، وكأن صوت النداء انتشله من حيرته بعدما بحث عليها أكثر من مرة دون جدوى«طلبنا من صاحب الحقيبة الإدلاء بمواصفات الحقيبة ومحتوياتها، وبعد التأكد من هويته والاطلاع على بطاقة الرقم القومي قمنا بتسليمه الحقيبة».

رفض المكافاة المالية

يضيف عامل النظافة الأربيعيني «سلمناه محتويات الحقيبة من خلال محضر رسمي، وعرض صاحبها مبلغ مالي مكافأة ولكنني رفضت، أنا لم أفعل شيئًا سوى القيام بعملي وواجبي».