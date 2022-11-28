كيفية شحن سيارات المصريين بالخارج لدولة ليس لها موان؟.. «الهجرة» تجيب

حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تلقي كل التساؤلات من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، والرد عليها أول بأول، من خلال مقاطع فيديو، يتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كي تصل الأجوبة إلى جميع المصريين بالخارج، داخل مختلف الدول المضيفة.

«الوطن» تستعرض أبرز الأسئلة التى تلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وأجابت عنها، حول «إعفاء جمارك سيارات المغتربين» خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أبرز الأسئلة حول «إعفاء جمارك سيارات المغتربين»

*أنا أقيم في دولة حبيسة ليس لها موان، فكيف أقوم بشحن السيارة؟‏

- إذا لم يكن باستطاعتك شحن السيارة من أحد المواني البرية في دولة الإقامة (الحبيسة)، فبإمكانك الشحن من أي دولة تتمتع في علاقتها بجمهورية مصر العربية بذات المعاملة التجارية الجمركية لدولة الإقامة.

*أنا أقيم بدولة يُحظر فيها على غير رعاياها فتح حساب بنكي، كيف يمكن لي الاستفادة من أحكام القانون؟

‏- يتعين عليك في هذه الحالة الحصول على شهادة بهذا المضمون من وزارة الخارجية أو إحدى البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة، وتستثنى في هذه الحالة من شرط التحويل من الحساب البنكي بذات دولة الإقامة.

وبالتالي يكون لك حق التحويل من أي حساب بنكي خاص بك في أية دولة أخرى مع تقديم ذات المستندات البنكية المطلوبة، وعلى أن تتوفر ذات الشروط في المبلغ المحول.

*ماذا أفعل إذا لم أجد السيارة التي أرغب في استيرادها ضمن السيارات التي يتضمنها الجدول بالتطبيق الذي يتم التسجيل من خلاله؟

- إذا لم تكن السيارة التي أدخلت بياناتها ضمن السيارات الواردة بالجداول المذكورة للمصريين بالخارج، فسيكون عليك تقديم بعض البيانات أو المستندات عن السيارة على نموذج استعلام خاص عبر التطبيق، وستتولى مصلحة الجمارك تقدير المبلغ النقدي المستحق عن السيارة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستعلام مستوفيا.