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فريق «حياة كريمة» بأسوان يشارك في ماراثون «City Run»

كتب:

كريم عثمان
01:23 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022
حياة كريمة بأسوان يشارك في مارثون «City Run»

حياة كريمة بأسوان يشارك في مارثون «City Run»

شارك فريق مؤسسة «حياة كريمة» بأسوان في ماراثون City Run والمقام بمدينة أسوان الذي ينظمه نادي سيتي كلوب الرياضي وبرعاية مؤسسة حياة كريمة.

أقيم ماراثون حياة كريمة بحضور مسؤولي شركة سيتي كلوب ونائب محافظ أسوان أحمد شعبان ووكيل وزارة الشباب والرياضة ناصر سليم ونائب رئيس جامعة أسوان لؤي سعد الدين نصرت.

كما شارك من فريق مؤسسة حياة كريمة بأسوان مدير مكتب المؤسسة العقيد أحمد جلال ومنسق عام المؤسسةمحمد صلاح وعدد كبير من فريق المتطوعين بالمؤسسة بأسوان.

بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

وعلى صعيد آخر، عقدت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قرى محافظات حياة كريمة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور رئيس المجلس الأعلى للجامعات وزير التعلىم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ونشرت «حياة كريمة»، عبر صفحتها الرسمي في بيان لها، أن بروتوكول التعاون يأتي من أجل التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسة حياة كريمة مع كل الشركاء، خاصة الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة، بهدف تنفيذ المبادرات خاصة في المجال الصحي، بهدف تحسين جودة حياة المواطن، خاصة في ظل التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الأوضاع المعيشية للأسر الأكثر احتىاجًا، وبما يحقق جهود الدولة طبقًا وأهداف التنمية المستدامة.

 

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