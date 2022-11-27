«التنمية المحلية» توجّه المحافظين بتشكيل لجان لمبادرة «100 مليون شجرة»

وجّه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتشكيل لجان بدءًا من الأسبوع الحالي، لاستلام الأشجار ضمن مبادرة «100 مليون شجرة» التي ستوردها الوزارة لكل مركز إداري أو حي أو مدينة، حيث يتم تسليم الأشجار لا مركزيا، بدلا من تسليمها لكل محافظة بصورة مركزية، لإعادة توزيعها على مراكزها وأحيائها لسرعة زراعتها والحفاظ على الأشجار من التلف أثناء النقل، حيث تستهدف الوزارة زراعة 7,7 مليون شجرة خلال العام المالي الحالي، منها 5 ملايين توردها للمحافظات، إضافة إلى 2,7 مليون شجرة تلتزم المحافظات بزراعتها.

مبادرة «100 مليون شجرة»

وأكد اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تنسّق مع المحافظات والجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية المقرر تنفيذها على مدار 7 سنوات اعتبارا من العام المالي الحالي، تساهم الوزارة خلالها بزراعة 80 مليون شجرة، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة الـ20 مليون شجرة الأخرى، وفقا للأعداد المقررة لكل منها، لافتا إلى أنّ المبادرة الرئاسية تستهدف 9900 موقع في أنحاء المحافظات على مساحة تصل إلى 6600 فدان صالحة لتكون غابات شجرية أوحدائق، وتوفير الشتلات الزراعية اللازمة.

توريد الأشجار للمحافظات

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّه بناء على بروتوكولي التعاون التي وقّعتهما الوزارة مؤخرا، مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد الأشجار للمحافظات، جرى تحديد نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية التي سيتم توريدها لكل محافظة وفقا لطبيعة المناخ فى كل منها، لافتا إلى أنّ الوزارتين ستُورد بالنسبة للأشجار الخشبية أنواع الكافور وأكاسيا جلوما وكونوكاربس وكازوارينا وفرشة الزجاج والماهوجني، فيما ستركز الأشجار المثمرة على الموالح والزيتون والجوافة والنبق والرمان ، وسيتم زراعة الأشجار المثمرة فى الحدائق المركزية والعامة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنّ وزارة الزراعة حددت نوعيات الأشجار المثمرة والخشبية والزينة التي تصلح لكل محافظة، وأنسب المواعيد للزراعة، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن خضراء أسوة بمدينة شرم الشيخ، وتحسين نوعية الهواء الجوي، والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومكافحة فقر الغذاء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتوفير فرص عمل تعمل في زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى اتفاق الوزارة مع وزارة الإنتاج الحربي على توريد 3 ملايين و750 ألف شجرة خلال العام المالي الحالي لـ20 محافظة، هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال وجنوب سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والشرقية والسويس وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، موضحا أنّ وزارة الزراعة ستورد 1,3 مليون شجرة لـ7 محافظات، هي: القليوبية والغربية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

تحسين البيئة

وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال تحسين البيئة، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية، والشباب والمرأة ورجال الأعمال، وفئات المجتمع كافة، للترويج لمبادرة 100 مليون شجرة، وزراعة الأشجار على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية وبنطاق الجهات الحكومية والمدارس والجامعات، والتوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة ورعايتها، والعائد الاقتصادي الذي سيعود على المحافظات وفرص العمل التي ستوفرها المبادرة الرئاسية.