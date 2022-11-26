وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة اليوم، لمتابعة موقف معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وتابع «آمنة» مع محافظ بورسعيد، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، لسرعة الانتهاء من المشروعات، وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، إذ وجه بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وإزالة أي عوائق أو تحديات تواجه التنفيذ.

فرق ولجان عمل تتابع على أرض الواقع

وقال «الغضبان»، إن هناك فرق ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية، لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ، وفقا للجداول الزمنية، خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية، للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة، وكذا المحافظات المجاورة.

كما حرص الوزير، على متابعة جهود محافظة بورسعيد في ملفي الاستثمار والصناعة، وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على دعم عملية التنمية وفتح آفاق صناعة متعددة بالمحافظة، في ظل المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

معدلات تنموية غير مسبوقة

وأوضح الغضبان، أن المحافظة شهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلي وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد.

ولفت إلى ان المحافظة لا تدخر جهدا لدعم المستثمرين الجادين، لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة، تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب، لضخ استثمارات في عدد من القطاعات.

وتابع الوزير، عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، وعلى رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن والتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية في هذا الشأن

كما شهد اللقاء، متابعة استعدادات محافظة بورسعيد للتعامل مع سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار، وأهمية مراجعة الخطط الخاصة بالتعامل مع تجمعات الأمطار، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات والسيارات الخاصة بشفط المياه للحفاظ على سلامة المواطنين.