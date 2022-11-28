أسعار الأسماك اليوم في شمال سيناء.. الدنيس والبوري بـ65 جنيها

تباينت أسعار الأسماك اليوم في شمال سيناء، إذ يبحث المواطنون دائمًا عن أنواع المأكولات البحرية المختلفة رغبة منهم في تنويع مصادر البروتينات المختلفة بعيدًا عن الدجاج واللحوم.

أسعار السمك اليوم

وبلغ سعر سمك الدنيس 125 جنيهًا للسوبر، و70 جنيهًا للمتوسط و65 جنيهًا للصغير، فيما شهد سعر سمك البوري والشوبار والقاروص ثباتًا في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي، إذ سجل سعر كيلو الشوبار 40 جنيهًا والقاروص 80 جنيهًا، والبوري السوبر الكبير 90 جنيهًا والمتوسط 65 جنيهًا.

فيما شهد سمك الصيجان إقبالا كبيرًا، إذ سجل سعر الكيلو 80 جنيهًا، والسردين 65 جنيهًا.

وقال عماد حجاب أحد تجار السمك، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ هامش الربح في سعر الكيلو هو 5 جنيهات ويزيد إلى 15 جنيهًا، حال طلب شوي السمك أو قليه أو طهيه في المكان، موضحًا أنّ غالبية محال بيع الأسماك بها أماكن للشوي، أما الطهي والقلي فلها محلات مخصصة داخل السوق، وتأخذ 10 جنيهات على الكيلو الواحد.

سعر السمك اليوم

وقال محمد سكري أحد التجار بالسوق لـ«الوطن»، إنّ ما يميز الأسماك في العريش أنها طازجة، وهذا ما يجعل الإقبال عليها كبيرًا.

من جانبها، قالت أماني رسلان مدير تموين شمال سيناء في بيان، إنّ هناك مراقبة من رجال التموين لسعر الأسماك، وتجري مرحلة البيع على مرحلتين، الأولى، السعر الثابت على مستوى الجمهورية، والسعر الآخر الذي يتوقف على عملية العرض والطلب، وغالبًا يكون على صنف أو صنفين من أسماك العريش.