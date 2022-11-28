النطق بالحكم في إعادة محاكمة متهمين بـ«خلية استهداف الكنائس» بعد قليل

تنطق الدائرة الثالثة «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، بالحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس».

الحكم على المتهمين

وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، للنطق بالحكم على المتهمين.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، ووائل عمران.

الإضرار بالوحدة الوطنية

وجاء في أمر إحالة المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس»، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنّهم انضموا إلى جماعة إرهابية الهدف منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قيادة جماعة إرهابية

وأضاف أمر إحالة المتهمين، أنّهم اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين، ومنعوا مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واستباحة ممتلكات وأموال المواطنين، وقيادة جماعة إرهابية.

ارتكاب أعمال إرهابية

وتابع أمر الإحالة، أنّ المتهمين استهدفوا عددا من المنشآت العامة، وكان هدفهم هو إسقاط الدولة المصرية والإخلال بالنظام العام، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتصنيع المفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية، وكان غرضهم هو تعريض حياة المواطنين للخطر.