ضبط مطبعة لبيع الكتب الخارجية.. وقانوني: عقوبة المتهم تصل لـ50 ألف جنيه غرامة

أمرت النيابة بحبس مسؤول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة مخزن ومطبعة ويقيم في السلام، وبيع وتداول كتب خارجية خاصة للمراحل التعليمية، دون تصريح من الجهات المختصة، كما عثر بداخل المخزن على 1050 كتابًا خارجيًا.

عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ المتهم يتنظر عقوبة رادعة حددها قانون القوبات للحد من سرقة الملكية الفكرية سواء للأشخاص أو المؤسسات، ووفقًا للمادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، بأن «يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.

عقوبة تكرار الجريمة

وحال تكرار الجريمة تقع على المتهم عقوبة «الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه»، ومصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

غلق المنشأة المستغلة

وأضاف سيد، أنّ المحكمة يجوز أن تقضي بغلق المنشأة المستغلة من قبل المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة تصل لـ6 أشهر، ويكون الغلق واجبًا، فضلًا عن نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.