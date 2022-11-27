الأعلى للثقافة يصدر ديوان «وماذا بعد الأحمر؟» للشاعرة منى عبداللطيف

صدر حديثا ديوان شعر بعنوان «وماذا بعد الأحمر؟»، للشاعرة منى عبداللطيف، ضمن سلسلة الكتاب الأول التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بوزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي.

مغامرة شعرية

وقال الشاعرأحمد سويلم، إن الديوان يتضمن عددًا من القصائد التي تتصل بالعاطفة وتعبر عن ذاتها، كما أنها تعطي مذاقًا خاصا للمتلقي، خصوصًا أن قصائده تتلاقى فيها الألوان والأصوات في مزج جميل.

وذكر الشاعر السماح عبد الله، أن الديوان يضم مجموعة متنوعة من القصائد الجيدة، فيها من النوستالجيا والحنين، ومن الحب والوله، وبعض الشطط، وفيها بعض المغامرة، وهي مسلحة بكثير من الأدوات الشعرية التي تتيح لها التوغل أكثر، مستقبلاً في ميادين الشعر الفسيحة.

الإصدار الثالث للسلسلة

يذكر أن السلسلة جاءت في إصدارها الثالث، ويرأس تحرير السلسلة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، نائب رئيس التحرير الدكتور أحمد الجعفري، ويديرها كل من الدكتورة نعيمة عاشور والدكتور علي الشيخ وسكرتارية تحرير سها صفوت.