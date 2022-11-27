«التوكوفوبيا» مرض نفسي يصيب الحوامل.. وطبيبة: يسبب الخوف الشديد

يمثل الحمل والولادة فترة عصيبة على كثير من النساء، خصوصا من الناحية النفسية، وتظهر الكثير من الأمراض في تلك المرحلة التى يكون سببها في الأساس نفسي، وأحدث تلك الأمراض هو «التوكوفوبيا»، ويعني الخوف الشديد من الحمل والولادة، والذي إذا زادت درجته قد يتسبب في الإجهاض.

وأوضحت الدكتورة ياسمينا شاهين، دكتورة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أنّ مرض «التوكوفوبيا» مرضًا نفسيًا في الأساس، ويظهر نتيجة الضغط النفسى الزائد التي تعانى منه السيدة أو المرأة المصابة، لافتة إلى أنه يصيب السيدات اللاتى لم يسبق لهن الحمل او الولادة من قبل.

أسباب الشعور بالفوبيا

وقالت دكتورة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «Ten»، إنّ الفوبيا بشكل عام تأتى بسبب أفكار أو معتقدات أو مخاوف تتملك من الشخص وتسيطر عليه.

وأضافت أنه يجب أن يتعلم الزوج احتمالية إصابة زوجته الحامل بالعديد من المشاكل النفسية، التى تؤثر على تصرفاتها، لذا يجب أن يكون الزوج داعمًا لزوجته، لأن الدور النفسى الذى يقدمه الزوج للزوجة يشكل جزءً كبيرًا من العلاج.

التوتر والقلق ينتقل إلى الجنين ويؤثر على صحته

وأكدت دكتورة النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني في لقائها مع الاعلاميتين مها بهنسى وياسمين سيف، أن التوتر والقلق الذي تعانى منه المرأة الحامل ينتقل إلى الجنين ويؤثر على صحته، ودائما ما ينصح الأطباء المرأة الحامل بسماع الموسيقى الهادئة وممارسة الرياضة لمساعدتها على تقليل نسبة التوتر والخوف.