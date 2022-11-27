ضبط 1812 قضية تموينية متنوعة في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1812 قضية تموينية متنوعة من بينها :- ضبط (3) قضية بيع بأزيد " أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (7,050 طن أرز أبيض "عينى") ، (2) قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (16,950 طن أرز أبيض "عينى") ، (58) قضية حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (700,600 طن أرز شعير "عينى") .. ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (6,300 طن "مكرونة – سكر" – 4,820 طن دقيق أبيض "عينى" – 2100 لتر زيت طعام .

كما قامت حملات وزارة الداخلية بضبط 532 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (59,600 طن دقيق أبيض "عينى" – 8 طن "مكرونة – زيت طعام – أسمدة - أعلاف" - 500 لتر "زيت طعام" - 2000 قطعة "شمبر نظارة" – 11375 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (904) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى"- 237 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 248 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 401 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (4,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") .

و ضبط 23 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7,700 طن "سكر تموينى – أقماح محلية" بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (824,700 طن "مستندى – عينى") أبرزها (4,850 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"– 64,420 طن دقيق أبيض "عينى"- 7,700 طن "سكر تموينى ، أقماح محلية" - 14,300 طن "مكرونة ، سكر ، زيت طعام ، أعلاف ، أسمدة" - 700,600 طن أرز شعير "عينى" - 24 طن " أرز أبيض عينى " .

كما قامت الحملات بضبط 2600 لتر زيت طعام – 2000 قطعة "شمبر نظارة" - 11375 عبوة سجائر كان أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"– بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها (15,5 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخبز سياحى بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (12,5 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسئول عن مخبز سياحى – بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها (9,5 طن دقيق أبيض "عينى معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها 7 طن أرز أبيض "عينى معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية– بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (5,2 طن "سكر تموينيى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.ضبط (قائد سيارة حال سيره – بمحافظة الجيزة) محملة بكمية قدرها (5,13 طن دقيق بلدى مدعم – نخالة ناعمة مدعمة "عينى") مخصصة ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و ضبط (قائد سيارة حال سيره – بمحافظة دمياط) وبحوزته كمية قدرها (5 طن أرز أبيض "عينى") معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الجبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (58) قضية بمضبوطات بلغت (700,600 طن "أرز شعير").

وتم ضبط (3,6 طن " دواجن كاملة مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الجيزة.

وضبط (5 طن "ملح طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج.

وتم ضبط (2200 قطعة أدوات منزلية "منتج نهائى") مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة ، وكذا (2 طن رقائق ألومنيوم "مستلزمات إنتاج") بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها ذات العلامة التجارية ، (قطعة ختم مدون عليها إحدى العلامات التجارية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع للأدوات المنزلية) بمحافظة المنوفية.كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (47) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (28435 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.