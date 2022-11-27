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«الداخلية» تضبط 184 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

 محمد بركات ومنتصر سليمان
11:20 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 147 متهمًا، مع تنفيذ 87601 حكما قضائيا.

ضبط 265 قضية مواد مخدرة

كما تم ضبط 265 قضية مواد مخدرة، وضبط 20 متهما هاربا، و17 متهما بأعمال بلطجة، وضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21799 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

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بقلم  محمد بركات ومنتصر سليمان