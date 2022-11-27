القبض على سائق بتهمة قتل زميله بطعنة مطواة في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على آخر، ما أدى إلى وفاته في القاهرة تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.

وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وسائق مركبة «توك توك» آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كانت بحوزته محدثًا ما به من إصابات، والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.